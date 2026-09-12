Не Путін має вирішувати, які війська будуть в Україні, а сама Україна, - Сікорський відповідав на заяви диктатора РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що право вирішувати, які війська можуть перебувати на території України, повинно належати не Путіну, а самій Україні.

Про це він сказав на брифінгу в Києві, передає "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

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Відповідь на погрози Кремля

Сікорського запитали, як він оцінює заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що присутність європейських військ в Україні автоматично означатиме війну Росії з Європою — чи це серйозна погроза, чи черговий блеф Кремля.

"Уся ця війна точиться для того, щоб не Путін вирішував, які війська можуть бути в Україні, тільки Україна", — відповів Сікорський.

Він наголосив, що Польща і партнери допомагають Україні саме для того, щоб позбавити Путіна можливості ухвалювати подібні рішення за неї.

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Що передувало

Напередодні диктатор РФ Володимир Путін прирівняв відправлення миротворчих військ Європи до України до "війни з Росією".

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