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Новини Іноземні миротворці в Україні Іноземні військові в Україні
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Не Путін має вирішувати, які війська будуть в Україні, а сама Україна, - Сікорський відповідав на заяви диктатора РФ

сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що право вирішувати, які війська можуть перебувати на території України, повинно належати не Путіну, а самій Україні.

Про це він сказав на брифінгу в Києві, передає "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

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Відповідь на погрози Кремля

Сікорського запитали, як він оцінює заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що присутність європейських військ в Україні автоматично означатиме війну Росії з Європою — чи це серйозна погроза, чи черговий блеф Кремля.

"Уся ця війна точиться для того, щоб не Путін вирішував, які війська можуть бути в Україні, тільки Україна", — відповів Сікорський.

Він наголосив, що Польща і партнери допомагають Україні саме для того, щоб позбавити Путіна можливості ухвалювати подібні рішення за неї.

Читайте також: Польща готова забезпечити логістику для миротворчої місії в Україні, але не відправить своїх військових, - Сікорський

Що передувало

Напередодні диктатор РФ Володимир Путін прирівняв відправлення миротворчих військ Європи до України до "війни з Росією". 

Читайте також: Путін: Введення європейських військ в Україну означатиме війну з Росією

Автор: 

миротворці (951) путін володимир (13617) росія (47716) Сікорський Радослав (420)
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Топ коментарі
+8
Доцарювався зеленський, вже не залишилось, жодного потужного менеджера, щоб відповісти рашиському маньяку...
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12.09.2026 19:52 Відповісти
+5
Іноді здається що пан Сікорський чють не єдиний притомний в Польщі остався...
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12.09.2026 20:01 Відповісти
+4
США вписалась не за сССр,а в антигітлірівську коаліцію, щоб звільнити Європу та інші країни .
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12.09.2026 20:37 Відповісти

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