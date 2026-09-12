Не Путін має вирішувати, які війська будуть в Україні, а сама Україна, - Сікорський відповідав на заяви диктатора РФ
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що право вирішувати, які війська можуть перебувати на території України, повинно належати не Путіну, а самій Україні.
Про це він сказав на брифінгу в Києві, передає "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.
Відповідь на погрози Кремля
Сікорського запитали, як він оцінює заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що присутність європейських військ в Україні автоматично означатиме війну Росії з Європою — чи це серйозна погроза, чи черговий блеф Кремля.
"Уся ця війна точиться для того, щоб не Путін вирішував, які війська можуть бути в Україні, тільки Україна", — відповів Сікорський.
Він наголосив, що Польща і партнери допомагають Україні саме для того, щоб позбавити Путіна можливості ухвалювати подібні рішення за неї.
Що передувало
Напередодні диктатор РФ Володимир Путін прирівняв відправлення миротворчих військ Європи до України до "війни з Росією".
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