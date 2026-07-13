Польща готова забезпечити логістику для миротворчої місії в Україні, але не відправить своїх військових, - Сікорський
Польща заявляє про готовність забезпечити логістичне сприяння потенційній міжнародній миротворчій місії в Україні, водночас не планує залучати до такої операції власних військовослужбовців.
Про це заявив у Брюсселі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи сьогоднішню зустріч Коаліції охочих в Парижі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Миротворча місія для України
"Ми готові надати логістичну платформу для можливої миротворчої операції в Україні, але участь польської армії в такій операції була б недоцільною", - сказав Сікорський.
Водночас він підкреслив, що участь Сполучених Штатів у підтримці України та в майбутніх безпекових механізмах залишається для Варшави "бажаною і дуже важливою".
За словами Сікорського, Україна має право самостійно визначати власне майбутнє, зокрема формат міжнародної підтримки та гарантій безпеки після завершення війни.
Польсько-українські відносини
Коментуючи вплив історичних суперечок на польсько-українські відносини, глава польської дипломатії зазначив, що вони "передусім заважають Україні", а примирення між двома народами можливе лише на основі правди та чесного осмислення минулого.
Очікується, що питання подальшої підтримки України та можливих практичних рішень щодо гарантій безпеки обговорюватимуться в середу на зустрічі Коаліції охочих у Парижі.
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