Польша готова обеспечить логистику для миротворческой миссии в Украине, но не отправит своих военных, - Сикорский

Польша заявляет о готовности обеспечить логистическую поддержку потенциальной международной миротворческой миссии в Украине, при этом не планирует привлекать к такой операции своих военнослужащих.

Об этом заявил в Брюсселе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя сегодняшнюю встречу "Коалиции желающих" в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Миротворческая миссия для Украины

"Мы готовы предоставить логистическую платформу для возможной миротворческой операции в Украине, но участие польской армии в такой операции было бы нецелесообразным", — сказал Сикорский.

В то же время он подчеркнул, что участие Соединенных Штатов в поддержке Украины и в будущих механизмах обеспечения безопасности остается для Варшавы "желательным и очень важным".

По словам Сикорского, Украина имеет право самостоятельно определять свое будущее, в частности формат международной поддержки и гарантий безопасности после завершения войны.

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Польско-украинские отношения

Комментируя влияние исторических споров на польско-украинские отношения, глава польской дипломатии отметил, что они "прежде всего мешают Украине", а примирение между двумя народами возможно только на основе правды и честного осмысления прошлого.

Ожидается, что вопросы дальнейшей поддержки Украины и возможных практических решений относительно гарантий безопасности будут обсуждаться в среду на встрече "Коалиции желающих" в Париже.

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