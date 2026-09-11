Путін: Введення європейських військ в Україну означатиме війну з Росією
Диктатор РФ Володимир Путін прирівняв відправлення миротворчих військ Європи до України до "війни з Росією".
Про це він заявив російським журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Про війну з Європою
Путін заявив, що європейські країни зараз розмірковують над можливістю введення військ на територію України.
"До чого вони зараз підштовхують свої народи, свої країни? До війни з Російською Федерацією? Зараз вони говорять про те, що вони думають про те, як би ввести війська на територію України. Це означає війну з Росією", — сказав він.
Путін також заявив, що Росія "не збирається погрожувати країнам Європи", оскільки немає "підстав для конфлікту": "Усе було вирішено за підсумками Другої світової війни".
Про "помилки" глобального Заходу
Диктатор також заявив, що проблема глобального Заходу полягає в тому, що після розпаду СРСР країни відчули себе на вершині впливу і вважали, що мають право на будь-які дії, а їхні помилки, за його словами, накопичуються, як сніговий ком.
У сфері безпеки, за версією Путіна, йшлося про спробу тиску на Росію: спочатку через підтримку сепаратизму на Кавказі, а тепер через владу в Україні, яку він знову назвав "неонацистським режимом".
Інші заяви Путіна
Серед інших тез, озвучених диктатором:
- Захід нібито поставив за мету залучити Україну до НАТО одразу після подій 2014 року, які Путін назвав "державним переворотом";
- Диктатор заявив, що помилки Європи в енергетичній політиці призведуть до подальшого зростання цін на газ, а Росія нібито продає енергоресурси за ринковими цінами.
Зауважимо, що у жовтні 2022 року на запитання про можливе введення військ НАТО в Україну Путін відповів, що це може бути "дуже небезпечним кроком", який призведе до "глобальної катастрофи".
У 2024 році, після слів президента Франції про можливе відправлення західних військ до України, Путін пообіцяв "розглянути варіанти наслідків цього кроку".
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