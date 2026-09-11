Путин: Ввод европейских войск в Украину будет означать войну с Россией

Диктатор РФ Владимир Путин приравнял отправку европейских миротворческих войск в Украину к "войне с Россией".

Об этом он заявил российским журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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О войне с Европой

Путин заявил, что европейские страны сейчас размышляют над возможностью ввода войск на территорию Украины.

"К чему они сейчас подталкивают свои народы, свои страны? К войне с Российской Федерацией? Сейчас они говорят о том, что думают о том, как бы ввести войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией", - сказал он.

Путин также заявил, что Россия "не собирается угрожать странам Европы", поскольку нет "оснований для конфликта": "Все было решено по итогам Второй мировой войны".

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Об "ошибках" глобального Запада

Диктатор также заявил, что проблема глобального Запада заключается в том, что после распада СССР страны почувствовали себя на вершине влияния и посчитали, что имеют право на любые действия, а их ошибки, по его словам, накапливаются, как снежный ком.

В сфере безопасности, по версии Путина, речь шла о попытке давления на Россию: сначала через поддержку сепаратизма на Кавказе, а теперь через власть в Украине, которую он вновь назвал "неонацистским режимом".

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Другие заявления Путина

Среди других тезисов, озвученных диктатором:

Запад якобы поставил целью привлечь Украину в НАТО сразу после событий 2014 года, которые Путин назвал "государственным переворотом";

Диктатор заявил, что ошибки Европы в энергетической политике приведут к дальнейшему росту цен на газ, а Россия якобы продает энергоресурсы по рыночным ценам.

Отметим, что в октябре 2022 года на вопрос о возможном вводе войск НАТО в Украину Путин ответил, что это может быть "очень опасным шагом", который приведет к "глобальной катастрофе".

В 2024 году, после слов президента Франции о возможной отправке западных войск в Украину, Путин пообещал "рассмотреть варианты последствий этого шага".

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