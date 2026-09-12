Мина взорвалась в Коблево в море: погибла супружеская пара, их 16-летняя дочь ранена, одна женщина - в тяжелом состоянии

Сегодня днем, 12 сентября, в Коблево в акватории Черного моря произошел взрыв противодесантной мины, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате взрыва, к сожалению, погибла супружеская пара — 43-летний мужчина и 42-летняя женщина. Их 16-летняя дочь получила ранения, ей оказали медицинскую помощь. В дальнейшем она будет лечиться амбулаторно.

Также пострадала 40-летняя женщина, которую в тяжелом состоянии госпитализировали.

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Было предупреждение о минной опасности

Решетилов подчеркнул, что участок береговой линии, где произошла трагедия, был закрыт, огорожен и имел предупреждение о минной опасности. К сожалению, люди пересекли ограждение.

"Понимаю желание людей иметь доступ к морю и просьбу об открытии побережья в Коблево. Но сегодняшняя трагедия еще раз доказывает: ни одно решение об открытии пляжей не может быть принято, пока специалисты не подтвердят, что пребывание там безопасно. Цена поспешных решений может оказаться слишком высокой, и платить придется человеческими жизнями", — подчеркнул он.

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Жителей призывают не игнорировать ограждения и предупредительные знаки, не заходить на закрытые участки побережья и в воду.