Міна вибухнула в Коблевому в морі: загинуло подружжя, їхня 16-річна донька поранена, одна жінка - у важкому стані

Сьогодні вдень, 12 вересня, у Коблевому в акваторії Чорного моря стався вибух протидесантної міни, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, унаслідок вибуху, на жаль, загинуло подружжя - 43-річний чоловік та 42-річна жінка. Їхня 16-річна донька дістала поранення, їй надали медичну допомогу. Надалі вона лікуватиметься амбулаторно.

Також постраждала 40-річна жінка, яку в тяжкому стані госпіталізовано.

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Було попередження про мінну небезпеку

Решетілов наголосив, що ділянка берегової лінії, де сталася трагедія, була закрита, огороджена та мала попередження про мінну небезпеку. На жаль, люди перетнули огородження.

"Розумію бажання людей мати доступ до моря і запит на відкриття узбережжя в Коблевому. Але сьогоднішня трагедія ще раз доводить: жодне рішення про відкриття пляжів не може бути ухвалене, поки фахівці не підтвердять, що перебування там є безпечним. Ціна поспішних рішень може бути занадто високою і платити доведеться людським життям", - наголосив він.

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Мешканців закликають не ігнорувати огородження та попереджувальні знаки, не заходити на закриті ділянки узбережжя та у воду.