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Новини Обстріли Миколаївщини
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Окупанти "Молнією" вбили жінку на Миколаївщині

Атака на Миколаївщину

Сьогодні, 12 вересня, російські війська атакували БпЛА "Молнія" Миколаївський район Миколаївської області, внаслідок чого є загибла.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, вдень окупанти вдарили по приватному будинку в селі Лупареве Галицинівської громади.

"У цей час 71-річна жінка працювала на городі біля свого дому. Ворожий удар забрав її життя. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої", йдеться в повідомленні.

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Що передувало

Нагадаємо, минулої доби російські війська атакували Миколаївську область ударними БпЛА типу Shahed, унаслідок чого було пошкоджено транспортну інфраструктуру

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Миколаївська область (2460) обстріл (36677) Миколаївський район (277) Лупареве (4)
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