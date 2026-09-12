Окупанти "Молнією" вбили жінку на Миколаївщині
Сьогодні, 12 вересня, російські війська атакували БпЛА "Молнія" Миколаївський район Миколаївської області, внаслідок чого є загибла.
Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, вдень окупанти вдарили по приватному будинку в селі Лупареве Галицинівської громади.
"У цей час 71-річна жінка працювала на городі біля свого дому. Ворожий удар забрав її життя. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої", йдеться в повідомленні.
Що передувало
Нагадаємо, минулої доби російські війська атакували Миколаївську область ударними БпЛА типу Shahed, унаслідок чого було пошкоджено транспортну інфраструктуру
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