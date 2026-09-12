Оккупанты "Молнией" убили женщину на Николаевщине

Сегодня, 12 сентября, российские войска атаковали БПЛА "Молния" в Николаевском районе Николаевской области, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, днем оккупанты нанесли удар по частному дому в селе Лупарево Галициновской громады.

"В это время 71-летняя женщина работала на огороде возле своего дома. Вражеский удар унес ее жизнь. Искренние соболезнования родным и близким погибшей", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало

Напомним, за последние сутки российские войска атаковали Николаевскую область ударными БПЛА типа Shahed, в результате чего была повреждена транспортная инфраструктура

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