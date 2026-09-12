Украина победила Болгарию и вышла в плей-офф Евро-2026 по волейболу

Фото: CEV

Мужская сборная Украины по волейболу обыграла вице-чемпионов мира - команду Болгарии в матче группового раунда чемпионата Европы-2026. Поединок завершился победой "сине-желтых" по итогам четырех сетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как прошел матч?

В первом сете активнее стартовала сборная Болгарии, которая удерживала преимущество над Украиной до середины партии. Впрочем, при счете 12:12 "сине-желтые" перехватили инициативу и дожали соперника — 25:23.

В начале второго сета болгары попытались вырваться вперед, однако при счете 6:6 украинцы провели серию удачных розыгрышей и перехватили лидерство. Подопечным Рауля Лосано удалось удержать преимущество и выиграть сет 25:22.

В третьем сете сборная Болгарии смогла прервать серию побед украинцев. Волейболисты из Болгарии владели инициативой с самого начала партии и довели ее до победы — 25:21.

Решающий четвертый сет прошел при полном преимуществе украинцев. Захватить и удержать лидерство "сине-желтым", в частности, помог Олег Плотницкий, который выдал серию из четырех эйсов подряд.

Болгария — Украина 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25)

Победа над Болгарией позволила сборной Украины первой из группы B гарантировать себе выход в плей-офф континентального первенства.

Читайте также: Мужская сборная Украины победила Иран со счетом 3:1 в матче Лиги наций по волейболу

Следующий матч против Португалии

Следующий матч на Евро-2026 сборная Украины сыграет против Португалии, а Болгария встретится с Израилем. Оба матча состоятся в понедельник, 14 сентября.

Читайте также: Лига наций по волейболу: Украина уступила Сербии 1:3