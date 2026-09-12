Україна перемогла Болгарію та вийшла у плейоф Євро-2026 з волейболу

Фото: CEV

Чоловіча збірна України з волейболу обіграла віцечемпіонів світу - команду Болгарії у матчі групового раунду чемпіонату Європи-2026. Поєдинок закінчився перемогою "синьо-жовтих" за підсумками чотирьох сетів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Як пройшов матч?

У першому сеті активніше стартувала збірна Болгарії, яка утримувала перевагу над Україною до середини партії. Утім, за рахунку 12:12 "синьо-жовті" перехопили ініціативу та дотиснули суперника — 25:23.

На початку другого сету болгари спробували вирватися вперед, однак за рахунку 6:6 українці провели серію вдалих розіграшів і перехопили лідерство. Підопічним Рауля Лосано вдалося втримати перевагу і виграти сет 25:22.

У третьому сеті збірна Болгарії змогла перервати серію перемог українців. Волейболісти з Болгарії володіли ініціативою від самого початку партії та довели її до перемоги — 25:21.

Вирішальний четвертий сет минув за повної переваги українців. Захопити й утримати лідерство "синьо-жовтим", зокрема, допоміг Олег Плотницький, який видав серію з чотирьох ейсів поспіль.

Болгарія — Україна 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25)

Перемога над Болгарією дозволила збірній України першою із групи B гарантувати собі вихід у плейоф континентальної першості.

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Наступний поєдинок проти Португалії

Наступний поєдинок на Євро-2026 збірна України зіграє проти Португалії, тоді як Болгарія зустрінеться з Ізраїлем. Обидва матчі відбудуться у понеділок, 14 вересня.

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