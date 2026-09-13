Команды Трампа и Зеленского готовят План экономического процветания Украины при участии Всемирного банка и BlackRock, - Кушнер

Специальный представитель главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что Украина и Соединённые Штаты совместно разрабатывают План экономического процветания (Ukraine Prosperity Plan). К реализации этой инициативы уже привлечены специалисты Всемирного банка, а также инвестиционной компании BlackRock.

Об этом он заявил в онлайн-режиме на ежегодной встрече YES в Киеве, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Совместная разработка Ukraine Prosperity Plan с командами Зеленского и Трампа

"Лучшее, что мы можем сделать сейчас, - это серьезно задуматься над тем, как определить будущее после войны. Ведь рано или поздно - надеюсь, очень скоро - мы достигнем цели и захотим как можно быстрее перейти к следующему этапу. Одним из направлений работы, которую мы ведем совместно с президентом Владимиром Зеленским и его командой - в частности с Рустемом (Умеровым. - Ред.), Кириллом (Будановым. - Ред.), Сергеем (Кислицей. - Ред.) и Давидом (Арахамией. - Ред.), - является разработка плана экономического процветания. Они сотрудничают с Аджаем Бангой из Всемирного банка, а также с Ларри Финком и Чарльзом из BlackRock - это замечательная команда", - отметил Кушнер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визиты в Москву и Киев были "очень успешными": теперь у нас есть четкое понимание следующих шагов, - Кушнер

По его словам, работать над этим планом "чрезвычайно интересно", поскольку в процессе этого стороны пытаются раскрыть весь потенциал Украины.

Борьба с коррупцией и привлечение инвестиций

"Откровенно говоря, я считаю, что и в отношении Украины - если мы оценим потенциал при условии наступления мира (независимо от того, как будет выглядеть граница, и надеюсь, мы придем к решению, которое будет справедливым и приемлемым для украинского народа) и внедрим надлежащую систему управления - мы сможем искоренить коррупцию и сделать страну очень привлекательной для привлечения капитала. Я считаю, что эта страна должна стать поистине выдающейся", - убежден Кушнер.

Также он добавил, что президент США Дональд Трамп разделяет мнение относительно перспектив развития Украины.

Читайте: Уиткофф, Кушнер и Путин на встрече обсуждали возобновление трехсторонних переговоров, - Ушаков