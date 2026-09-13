Команди Трампа і Зеленського готують План економічного процвітання України за участі Світового банку та BlackRock, - Кушнер

Спеціальний представник очільника Білого дому Дональда Трампа Джаред Кушнер повідомив, що Україна та Сполучені Штати спільно розробляють План економічного процвітання (Ukraine Prosperity Plan). До реалізації цієї ініціативи вже залучено фахівців Світового банку, а також інвестиційної компанії BlackRock.

Про це він сказав онлайн на щорічній зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Спільна розробка Ukraine Prosperity Plan із командами Зеленського та Трампа

"Найкраще, що ми можемо зробити зараз, - це серйозно замислитися над тим, як визначити майбутнє після війни. Адже рано чи пізно - сподіваюся, дуже скоро - ми досягнемо мети й захочемо якнайшвидше перейти до наступного етапу. Одним із напрямів роботи, яку ми ведемо разом із президентом Володимиром Зеленським та його командою - зокрема з Рустемом (Умєровим. - Ред.), Кирилом (Будановим. - Ред.), Сергієм (Кислицею. - Ред.)і Давидом (Арахамією. - Ред.), - є розробка плану економічного процвітання. Вони співпрацюють з Аджаєм Бангою зі Світового банку, а також із Ларрі Фінком і Чарльзом із BlackRock - це чудова команда", - зазначив Кушнер.

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За його словами, працювати над цим планом "надзвичайно цікаво", оскільки в процесі цього сторони намагаються осягнути повний потенціал України.

Знищення корупції та залучення інвестицій

"Відверто кажучи, я вважаю, що й щодо України - якщо ми оцінимо потенціал за умови настання миру (незалежно від того, як виглядатиме кордон, і сподіваюся, ми дійдемо рішення, яке буде справедливим і прийнятним для українського народу) та запровадимо належну систему управління - ми зможемо усунути корупцію та зробити країну дуже привабливою для залучення капіталу. Я вважаю, що ця країна має стати справді видатною", - переконаний Кушнер.

Також він додав, що президент США Дональд Трамп поділяє думку щодо перспективи розвитку України.

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