С утра РФ атаковала Украину 323 БПЛА: Силы ПВО уничтожили 310 вражеских целей
В течение дня в воскресенье, 13 сентября, российские оккупанты атаковали Украину 323 ударными БПЛА, 14 из которых — реактивные. Силы противовоздушной обороны обезвредили и подавили 310 вражеских целей.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Масштаб атаки
"В течение дня 13 сентября (с 6:30 до 18:00) противник атаковал Украину 323 ударными БПЛА (14 из них — реактивные)", — говорится в сообщении.
Сбитые и пораженные цели
Противовоздушной обороной в течение указанного периода сбито/подавлено 310 БПЛА (9 из них — реактивные).
В то же время зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА противника.
Кроме того, противник применил около 10 баражирующих боеприпасов "Бандероль/Дань-Т", информация о них уточняется.
Продолжается вражеская атака
В ВВС добавили, что по состоянию на 18:00 в воздушном пространстве наблюдаются несколько ударных беспилотников.
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