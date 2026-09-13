Від ранку РФ атакувала Україну 323 БпЛА: Сили ППО знешкодили 310 ворожих цілей

Упродовж дня неділі, 13 вересня, російські окупанти атакували Україну 323 ударними БпЛА, 14 із них — реактивні. Сили протиповітряної оборони знешкодили та подавили 310 ворожих цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Масштаб атаки

"Протягом дня 13 вересня (із 6.30 до 18.00) противник атакував Україну 323 ударними БпЛА (14 із них — реактивні)", - сказано в повідомленні.

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Збиття та влучання цілей

Протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 310 БпЛА (9 із них - реактивні).

Водночас афіксовано влучання 10 ударних БпЛА противника.

Крім того, ворог застосував близько 10 баражуючих боєприпасів "Бандероль/Дань-Т", інформація щодо них уточнюється.

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Триває ворожа атака

У ПС додали, що станом на 18.00 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників.

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