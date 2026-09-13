Від ранку РФ атакувала Україну 323 БпЛА: Сили ППО знешкодили 310 ворожих цілей
Упродовж дня неділі, 13 вересня, російські окупанти атакували Україну 323 ударними БпЛА, 14 із них — реактивні. Сили протиповітряної оборони знешкодили та подавили 310 ворожих цілей.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Масштаб атаки
"Протягом дня 13 вересня (із 6.30 до 18.00) противник атакував Україну 323 ударними БпЛА (14 із них — реактивні)", - сказано в повідомленні.
Збиття та влучання цілей
Протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 310 БпЛА (9 із них - реактивні).
Водночас афіксовано влучання 10 ударних БпЛА противника.
Крім того, ворог застосував близько 10 баражуючих боєприпасів "Бандероль/Дань-Т", інформація щодо них уточнюється.
Триває ворожа атака
У ПС додали, що станом на 18.00 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників.
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