РФ дальше атакует Украину реактивными и ударными БпЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Вечером в воскресенье, 13 сентября, российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных БпЛА. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских дронов

В 18:55 — реактивный БпЛА на севере Черниговской области над/мимо Репки в юго-западном направлении.

В 18:56 — реактивные БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс северный.

В 19:19 — реактивные БпЛА через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирскую область.

В 19:20 — реактивный БпЛА из Кировоградской области в Винницкую область мимо Гайворона по северо-западному курсу.

Обновленная информация

В 19:25 – Сообщалось о реактивном БпЛА в направлении Николаевщины из акватории Черного моря.

В 19:40 - Реактивный БпЛА на Виннитчине движется в направлении Турбова/Калиновки с юга.

В 19:54 - Харьковщина: ударные БпЛА курсом на Богодухов, Шаровка.

В 20:15 - Днепропетровщина - БпЛА в районе Павлограда курсом на Харьковщину.

Во время воздушной тревоги оставайтесь в безопасных местах!

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