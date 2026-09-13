РФ дальше атакует Украину реактивными и ударными БпЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
Вечером в воскресенье, 13 сентября, российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных БпЛА. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 18:55 — реактивный БпЛА на севере Черниговской области над/мимо Репки в юго-западном направлении.
В 18:56 — реактивные БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс северный.
В 19:19 — реактивные БпЛА через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирскую область.
В 19:20 — реактивный БпЛА из Кировоградской области в Винницкую область мимо Гайворона по северо-западному курсу.
Обновленная информация
В 19:25 – Сообщалось о реактивном БпЛА в направлении Николаевщины из акватории Черного моря.
В 19:40 - Реактивный БпЛА на Виннитчине движется в направлении Турбова/Калиновки с юга.
В 19:54 - Харьковщина: ударные БпЛА курсом на Богодухов, Шаровка.
В 20:15 - Днепропетровщина - БпЛА в районе Павлограда курсом на Харьковщину.
Во время воздушной тревоги оставайтесь в безопасных местах!
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