Росія продовжує атакувати Україну реактивними та ударними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Ввечері неділі, 13 вересня, російські окупанти продовжують атакувати Україну ударними та реактивними БпЛА. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

О 18:55 - Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини на/повз Ріпки у південно-західному напрямку.

О 18:56 - Реактивні БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний.

О 19:19 - Реактивні БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на Житомирщину.

О 19:20 - Реактивний БпЛА з Кіровоградщини на Вінниччину повз Гайворон північно-західним курсом.

Оновлена інформація

О 19:25 - Повідомлялося про реактивний БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря.

О 19:40 - Реактивний БпЛА на Вінниччині рухається у напрямку Турбова/Калинівки з півдня.

О 19:54 - Харківщина: ударні БпЛА курсом на Богодухів, Шарівка.

О 20:15 - Дніпропетровщина - БпЛА в районі Павлограда курсом на Харківщину.

Під час повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях!

Читайте також: Ракетний терор РФ зупинив навігацію у Чорному морі, - Сибіга