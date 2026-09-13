Росія продовжує атакувати Україну реактивними та ударними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Ввечері неділі, 13 вересня, російські окупанти продовжують атакувати Україну ударними та реактивними БпЛА. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 18:55 - Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини на/повз Ріпки у південно-західному напрямку.
О 18:56 - Реактивні БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний.
О 19:19 - Реактивні БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на Житомирщину.
О 19:20 - Реактивний БпЛА з Кіровоградщини на Вінниччину повз Гайворон північно-західним курсом.
Оновлена інформація
О 19:25 - Повідомлялося про реактивний БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря.
О 19:40 - Реактивний БпЛА на Вінниччині рухається у напрямку Турбова/Калинівки з півдня.
О 19:54 - Харківщина: ударні БпЛА курсом на Богодухів, Шарівка.
О 20:15 - Дніпропетровщина - БпЛА в районі Павлограда курсом на Харківщину.
Під час повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях!
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