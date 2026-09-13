На фронте с начала суток произошло 197 боестолкновений: на Покровском направлении Силы обороны отразили 21 атаку врага, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 13 сентября, на фронте произошло 197 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес 65 авиационных ударов, сбросил 205 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для поражения 6448 дронов-камикадзе и осуществил 1890 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наступательной активности противника не отмечено.

Бои в Харьковской области

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Казачья Лопань, Волоховка и в районе Лимана, Старцы; еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Казачья Лопань, Волоховка и в районе Лимана, Старцы; еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. На Купянском направлении Силы обороны отразили два штурма противника в направлении Ковшаровки.

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Обстановка на востоке

На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться в районах Новосергиевки и Новоселовки;

На Славянском направлении Силы обороны остановили семь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Ямполь, Озерное, Кривая Лука, Николаевка; еще одна атака продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну атаку противника в направлении населенного пункта Юрковка.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 18 вражеских штурмов вблизи Константиновки, Долгой Балки, Русина Яра, Торецкого и Кучерова Яра.

Всего на Покровском направлении отражено 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в направлении Доброполья, Мирного, Сергеевки и районов населенных пунктов Дорожное, Шевченко, Удачное.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 43 оккупанта и 10 — ранены; уничтожен один танк, 13 единиц автомобильной техники, одна пушка, две единицы специальной техники, 31 укрытие противника, склад ГСМ и склад боеприпасов. Повреждено пять единиц автомобильной техники, три пушки, одна единица специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 86 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 342 беспилотных летательных аппарата различных типов.

Три атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в сторону Тернового.

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Обстановка на юге

Шесть атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Горькое и Чаривное.

в районах населенных пунктов Горькое и Чаривное. На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в направлении Червоной Крыницы.

наши защитники отразили одну атаку противника в направлении Червоной Крыницы. На Приднепровском направлении штурмовых действий противника не наблюдалось.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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