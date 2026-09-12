Более 200 боестолкновений зафиксировано на фронте, больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 206 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 12 сентября, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Противник нанес два ракетных удара, совершил 63 авиаудара, сбросил 228 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6477 дронов-камикадзе и совершил 2046 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наступательной активности противника не отмечено.

Ситуация в Харьковской области

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений возле Лимана, Вильчи и Комисарово; еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении Силы обороны отразили три штурма противника в районах Куриловки и Новоосиново.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться в районах Лимана и Чернещины; еще одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного, Ямполя, Николаевки и Рай-Александровки; еще одна атака продолжается.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении сегодня враг не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили десять вражеских штурмов вблизи Константиновки, Ильиновки, Роскошного и Русина Яра; еще два боевых столкновения продолжаются.

Всего на Покровском направлении отражено 25 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Степи, Дорожное, Белицкое, Светлое, Шевченко, Матяшево, Новогришино, Гришино, Сергеевка, Удачное и Новоподогороднее.

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По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 44 оккупанта и 17 — ранено; уничтожено пять единиц автомобильной, восемь единиц специальной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и 51 укрытие врага. Повреждено девять единиц автомобильной техники, пять артиллерийских систем, одна единица специальной техники, семь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 139 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 289 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Одну атаку оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районе Рыбного.

Боевые действия на юге

Семь атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Ровно, Косовцево, Воздвижевка, Цветково и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки противника в районах Щербаков и Степногорска; еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении штурмовых действий со стороны противника не наблюдалось.

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На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.