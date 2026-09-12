Понад 200 боєзіткнень зафіксовано на фронті, найбільше - на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 206 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 12 вересня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Противник завдав двох ракетних ударів, здійснив 63 авіаційні удари, скинув 228 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6477 дронів-камікадзе та здійснив 2046 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках наступальної активності ворога не відзначено.

Ситуація на Харківщині

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник дев'ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лимана, Вільчі та Комісарового; ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили три штурми противника в районах Курилівки та Новоосинового.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили дві спроби загарбників просунутися в районах Лимана та Чернещини; ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три спроби загарбників іти вперед поблизу Закітного, Ямполя, Миколаївки та Рай-Олександрівки; ще одна атака триває.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку сьогодні ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили десять ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Розкішного та Русиного Яру; ще два боєзіткнення тривають.

Усього 25 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Степи, Дорожнє, Білицьке, Світле, Шевченко, Матяшеве, Новогришине, Гришине, Сергіївка, Удачне та Новопідгороднє.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 44 окупанти та 17 — поранено; знищено п'ять одиниць автомобільної, вісім одиниць спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та 51 укриття ворога. Пошкоджено дев'ять одиниць автомобільної техніки, п'ять артилерійських систем, одну одиницю спеціальної техніки, сім пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 139 укриттів противника. Знищено або подавлено 289 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Одну атаку окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районі Рибного.

Бойові дії на півдні

Сім атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Рівне, Косівцеве, Воздвижівка, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника в районах Щербаків та Степногірська; ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

Минулося без штурмових дій противника на Придніпровському напрямку.

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На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.