Россия атаковала Украину 108 дронами: ПВО уничтожила и подавила 85 БПЛА, - Воздушные силы
В ночь на 14 сентября российские войска атаковали Украину 108 ударными беспилотниками различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили 85 вражеских дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.
С вечера 13 сентября оккупанты применили ударные БПЛА типа Shahed, в частности реактивные, а также дроны типа "Гербера" и беспилотники-имитаторы "Пародия".
Запуски осуществлялись с направлений Орла и Курска в России, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма - из района Гвардейского.
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 85 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и других типов.
В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в семи точках.
В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники.
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