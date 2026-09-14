Росія атакувала Україну 108 дронами: ППО знищила та подавила 85 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 14 вересня російські війська атакували Україну 108 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили 85 ворожих дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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З вечора 13 вересня окупанти застосували ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, а також дрони типу "Гербера" та безпілотники-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися з напрямків Орла та Курська в Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму - з району Гвардійського.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 85 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на семи локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. У повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники.

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