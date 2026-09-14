Из-за ударов РФ без света остались потребители в четырех областях, - "Укрэнерго"
В результате новых российских атак по состоянию на утро 14 сентября остались без электричества потребители в Запорожской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Еще в одном регионе перебои с электроснабжением вызвала непогода.
Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, российские войска продолжают атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. В четырех областях после последних ударов уже проводятся аварийно-восстановительные работы там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Кроме того, из-за сильного дождя и грозы часть потребителей остается без электроснабжения в Николаевской области. Бригады облэнерго восстанавливают поврежденные линии электропередачи.
Потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 понедельника было на 2% выше, чем в предыдущий рабочий день – 11 сентября. В "Укрэнерго" объяснили рост облачной погодой в большинстве областей, из-за которой снизилась эффективность работы бытовых солнечных электростанций.
Украинцев призвали ограничить использование мощных электроприборов в часы вечерней пиковой нагрузки – с 18:00 до 22:00.
- Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сегодня россияне могут продолжить массированные атаки на Украину с помощью ударных дронов. У врага имеется большое количество БПЛА, и он может наносить удары с севера и востока. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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