Из-за ударов РФ без света остались потребители в четырех областях, - "Укрэнерго"

В результате новых российских атак по состоянию на утро 14 сентября остались без электричества потребители в Запорожской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Еще в одном регионе перебои с электроснабжением вызвала непогода.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, российские войска продолжают атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. В четырех областях после последних ударов уже проводятся аварийно-восстановительные работы там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Кроме того, из-за сильного дождя и грозы часть потребителей остается без электроснабжения в Николаевской области. Бригады облэнерго восстанавливают поврежденные линии электропередачи.

Потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 понедельника было на 2% выше, чем в предыдущий рабочий день – 11 сентября. В "Укрэнерго" объяснили рост облачной погодой в большинстве областей, из-за которой снизилась эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

Украинцев призвали ограничить использование мощных электроприборов в часы вечерней пиковой нагрузки – с 18:00 до 22:00.

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