Через удари РФ без світла залишилися споживачі у чотирьох областях, - Укренерго
Через нові російські атаки станом на ранок 14 вересня знеструмлені споживачі у Запорізькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Ще в одному регіоні перебої з електропостачанням спричинила негода.
Про це повідомили в Укренерго, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, російські війська продовжують атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. У чотирьох областях після останніх ударів уже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Крім того, через сильний дощ та грози частина споживачів залишається без електропостачання у Миколаївській області. Бригади обленерго відновлюють пошкоджені лінії електропередачі.
Споживання електроенергії станом на 9:30 понеділка було на 2% вищим, ніж у попередній робочий день – 11 вересня. В Укренерго пояснили зростання хмарною погодою у більшості областей, через яку знизилася ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.
Українців закликали обмежити використання потужних електроприладів у години вечірнього пікового навантаження – з 18:00 до 22:00.
- Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, росіяни сьогодні можуть продовжити масовані атаки на Україну ударними дронами. Ворог має велику кількість БпЛА та може атакувати з півночі й сходу. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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