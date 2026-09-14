Европа могла бы уничтожить половину российских НПЗ даже без участия США, – Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что европейские страны-члены НАТО могли бы быстро уничтожить половину российских нефтеперерабатывающих заводов.

Об этом он сообщил в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Чтобы было понятно, что именно я сказал в Киеве: в случае российской агрессии против НАТО благодаря превосходству в воздухе авиация европейской части НАТО была бы способна даже без участия США уничтожить половину российских нефтеперерабатывающих заводов быстрее, чем это делает Украина. Я по-прежнему так считаю", — сказал польский министр.

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Что этому предшествовало?

Ранее Сикорский заявил, что Польша и её союзники в случае прямого нападения России имели бы значительное военное преимущество. По его оценке, страны-союзники могли бы достаточно быстро нанести РФ серьезное поражение.

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