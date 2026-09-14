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Европа могла бы уничтожить половину российских НПЗ даже без участия США, – Сикорский

Европа может уничтожить половину российских НПЗ: заявление Сикорского

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что европейские страны-члены НАТО могли бы быстро уничтожить половину российских нефтеперерабатывающих заводов.

Об этом он сообщил в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Чтобы было понятно, что именно я сказал в Киеве: в случае российской агрессии против НАТО благодаря превосходству в воздухе авиация европейской части НАТО была бы способна даже без участия США уничтожить половину российских нефтеперерабатывающих заводов быстрее, чем это делает Украина. Я по-прежнему так считаю", — сказал польский министр.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее Сикорский заявил, что Польша и её союзники в случае прямого нападения России имели бы значительное военное преимущество. По его оценке, страны-союзники могли бы достаточно быстро нанести РФ серьезное поражение.

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Автор: 

Европа (2455) НПЗ (695) россия (89529) Сикорский Радослав (590) США (30464)
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Топ комментарии
+8
грозний як жук навозний
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14.09.2026 12:45 Ответить
+6
То давайте: ми половину і ви половину!
А то язиком ви всі герої плескати
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14.09.2026 12:48 Ответить
+4
То що заважає?
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14.09.2026 12:47 Ответить

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