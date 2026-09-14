Європа могла б знищити половину роісйських НПЗ, навіть без участі США, - Сікорський
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що європейські країни-члени НАТО могли б швидко знищити половину російських нафтопереробних заводів.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Щоб було зрозуміло, що саме я сказав у Києві: у разі російської агресії проти НАТО завдяки перевазі в повітрі авіація європейської частини НАТО була б здатна навіть без участі США знищити половину російських нафтопереробних заводів швидше, ніж це робить Україна. Я й надалі так вважаю", - сказав польський міністр.
Що передувало?
- Раніше Сікорський заявив, що Польща та її союзники у разі прямого нападу Росії мали б значну військову перевагу. За його оцінкою, країни-союзники могли б досить швидко завдати РФ серйозної поразки.
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А то язиком ви всі герої плескати