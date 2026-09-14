Предпринимательницу с гражданством Украины и Германии обвинили в шпионаже в пользу РФ

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение 57-летней предпринимательнице Илоне В., имеющей гражданство Украины и ФРГ, в шпионаже в пользу России. По версии следствия, она использовала связи в политических и военных кругах для получения информации об оборонной политике страны.

Об этом сообщили в DWсо ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным следствия, Илона В. проживала в Берлине и якобы сотрудничала с сотрудником российской разведки.

Прокуратура утверждает, что благодаря своим контактам в политических и военных кругах женщина помогала российской стороне получать информацию, касающуюся оборонной политики Германии.

Илону В. задержали 21 января 2026 года. С тех пор она находится под стражей.

После ее задержания Германия выслала сотрудника посольства России, которого обвинила в шпионской деятельности. Российское посольство тогда назвало обвинения "провокацией".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 15–20 российских агентов могли работать в генконсульстве РФ в Бонне под прикрытием дипломатов, - Bild