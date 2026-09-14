Підприємицю з громадянством України та Німеччини звинуватили у шпигунстві на користь РФ

Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення 57-річній підприємиці Ілоні В., яка має громадянство України та ФРН, у шпигунстві на користь Росії. За версією слідства, вона використовувала зв’язки у політичних і військових колах для отримання інформації про оборонну політику країни.

Про це повідомили у DW , посилаючись на Федеральну прокуратуру Німеччини, передає Цензор.НЕТ.

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За даними слідства, Ілона В. проживала в Берліні та нібито співпрацювала зі співробітником російської розвідки.

Прокуратура стверджує, що завдяки своїм контактам у політичних та військових колах жінка допомагала російській стороні отримувати інформацію, яка стосувалася оборонної політики Німеччини.

Ілону В. затримали 21 січня 2026 року. Відтоді вона перебуває під вартою.

Після її затримання Німеччина вислала співробітника посольства Росії, якого звинуватила у шпигунській діяльності. Російське посольство тоді назвало звинувачення "провокацією".

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