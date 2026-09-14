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Новости Обстрелы Украины
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В Кремле заявили о намерении РФ продолжать удары по Украине

Песков заявил, что Россия продолжит обстрелы Украины по всей территории

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что армия РФ действует на всей территории Украины и намерена продолжать обстрелы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

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Таким образом он прокомментировал сообщение польского железнодорожного оператора об ударе беспилотника по локомотиву недалеко от польско-украинской границы.

"Если я правильно понимаю, речь идет о территории Украины. Наши военные выполняют свои задачи на всей территории Украины", - заявил он.

По словам Пескова, российские военные будут продолжать обстрелы и "выполнение задач" на всей территории Украины.

В Кремле отреагировали на призыв Трампа

Пресс-секретарь Кремля также приветствовал призыв Трампа к Украине прекратить удары по НПЗ РФ.

"Безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре", – заявил пресс-секретарь Кремля Песков.

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Автор: 

обстрел (35420) Песков Дмитрий (2113)
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Топ комментарии
+7
Ну тут ничего сенсационного, это будет продолжаться пока Украина не выключит этим ******* свет, тепло, воду, газ , канализацию и не вынудит их заправляться ослиной мочой желательно когда на болотах будет минус двадцать и ниже, от тогда может и заработает у них единственная прямая извилина...
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14.09.2026 14:30 Ответить
+5
Це вже давно наша законна ціль, але саме це місце прикрите. Доцільніше спалити з десяток НПЗ, ніж витрачати на це болото сотні дронів.
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14.09.2026 14:27 Ответить
+5
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14.09.2026 14:31 Ответить

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