В Кремле заявили о намерении РФ продолжать удары по Украине
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что армия РФ действует на всей территории Украины и намерена продолжать обстрелы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.
Таким образом он прокомментировал сообщение польского железнодорожного оператора об ударе беспилотника по локомотиву недалеко от польско-украинской границы.
"Если я правильно понимаю, речь идет о территории Украины. Наши военные выполняют свои задачи на всей территории Украины", - заявил он.
По словам Пескова, российские военные будут продолжать обстрелы и "выполнение задач" на всей территории Украины.
В Кремле отреагировали на призыв Трампа
Пресс-секретарь Кремля также приветствовал призыв Трампа к Украине прекратить удары по НПЗ РФ.
"Безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре", – заявил пресс-секретарь Кремля Песков.
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