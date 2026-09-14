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Новини Обстріли України
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У Кремлі заявили про намір РФ продовжувати удари по Україні

Пєсков заявив, що Росія продовжить обстріли України по всій території

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що армія РФ діє на всій території України та має намір продовжувати обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

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Таким чином він прокоментував повідомлення польського залізничного оператора про удар безпілотника по локомотиву неподалік польсько-українського кордону.

"Якщо я правильно розумію, йдеться про територію України. Наші військові виконують свої завдання на всій території України", - заявив він.

За словами Пєскова, російські військові будуть продовжувати обстріли та "виконання завдань" на всій українській території.

У Кремлі відреагували на заклик Трампа

Речник Кремля також привітав заклик Трампа до України припинити удари по НПЗ РФ.

"Безумовно, можна тільки вітати будь-який заклик до київського режиму припинити удари по мирній економічній інфраструктурі",– заявив речник Кремля Пєсков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія готує нову хвилю ударів, атака може тривати весь день, - Ігнат

Автор: 

обстріл (36729) Пєсков Дмитро (1819)
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Топ коментарі
+11
Ну тут ничего сенсационного, это будет продолжаться пока Украина не выключит этим ******* свет, тепло, воду, газ , канализацию и не вынудит их заправляться ослиной мочой желательно когда на болотах будет минус двадцать и ниже, от тогда может и заработает у них единственная прямая извилина...
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14.09.2026 14:30 Відповісти
+8
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14.09.2026 14:31 Відповісти
+6
Це вже давно наша законна ціль, але саме це місце прикрите. Доцільніше спалити з десяток НПЗ, ніж витрачати на це болото сотні дронів.
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14.09.2026 14:27 Відповісти

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