У Кремлі заявили про намір РФ продовжувати удари по Україні
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що армія РФ діє на всій території України та має намір продовжувати обстріли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Таким чином він прокоментував повідомлення польського залізничного оператора про удар безпілотника по локомотиву неподалік польсько-українського кордону.
"Якщо я правильно розумію, йдеться про територію України. Наші військові виконують свої завдання на всій території України", - заявив він.
За словами Пєскова, російські військові будуть продовжувати обстріли та "виконання завдань" на всій українській території.
У Кремлі відреагували на заклик Трампа
Речник Кремля також привітав заклик Трампа до України припинити удари по НПЗ РФ.
"Безумовно, можна тільки вітати будь-який заклик до київського режиму припинити удари по мирній економічній інфраструктурі",– заявив речник Кремля Пєсков.
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