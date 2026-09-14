Россия атаковала Павлоград: есть погибший и пятеро раненых
Днем 14 сентября российские захватчики атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В городе раздались мощные взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.
"Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате вражеского удара по Павлограду", - говорится в сообщении.
Пострадавшие сейчас находятся в больнице, один - в тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь.
В городе возник пожар. Горят автомобили.
На месте работают все экстренные службы.
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