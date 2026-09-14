Россия атаковала Павлоград: есть погибший и пятеро раненых

Днем 14 сентября российские захватчики атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В городе раздались мощные взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате вражеского удара по Павлограду", - говорится в сообщении.

Пострадавшие сейчас находятся в больнице, один - в тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь.

В городе возник пожар. Горят автомобили.

На месте работают все экстренные службы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за ударов РФ без света остались потребители в четырех областях, - "Укрэнерго"