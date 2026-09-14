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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Россия атаковала Павлоград: есть погибший и пятеро раненых

В результате российского удара по Павлограду погиб один человек, пятеро получили ранения.

Днем 14 сентября российские захватчики атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В городе раздались мощные взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

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"Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате вражеского удара по Павлограду", - говорится в сообщении.

Пострадавшие сейчас находятся в больнице, один - в тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь.

В городе возник пожар. Горят автомобили.

На месте работают все экстренные службы.

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обстрел (35420) Павлоград (264) Днепропетровская область (5708) Павлоградский район (196)
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