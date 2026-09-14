Росія атакувала Павлоград: є загиблий та п’ятеро поранених
Вдень 14 вересня російські загарбники атакували Павлоград на Дніпропетровщині. В місті пролунали потужні вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
"Одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранень через ворожий удар по Павлограду", - йдеться в повідомленні.
Постраждалі зараз у лікарні, один - у важкому стані. Медики надають допомогу.
У місті виникла пожежа. Горять автомобілі.
На місці працюють усі екстрені служби.
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