УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15560 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
719 0

Росія атакувала Павлоград: є загиблий та п’ятеро поранених

Через російський удар по Павлограду загинула одна людина та п’ятеро дістали поранень.

Вдень 14 вересня російські загарбники атакували Павлоград на Дніпропетровщині. В місті пролунали потужні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранень через ворожий удар по Павлограду", - йдеться в повідомленні.

Постраждалі зараз у лікарні, один - у важкому стані. Медики надають допомогу.

У місті виникла пожежа. Горять автомобілі.

На місці працюють усі екстрені служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через удари РФ без світла залишилися споживачі у чотирьох областях, - Укренерго

Автор: 

обстріл (36729) Павлоград (233) Дніпропетровська область (5273) Павлоградський район (197)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 