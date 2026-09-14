Россия распространяет ИИ-фейки о выплатах хасидам по 200 тыс. грн и "независимой Умани", - ЦПД

Россия развернула дезинформационную кампанию вокруг паломничества хасидов в Умань. В соцсетях распространяются созданные с помощью искусственного интеллекта ролики о якобы выплатах паломникам по 200 тыс. грн, специальных льготах и планах превратить Умань в "независимое образование".

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, во время и после празднования Рош га-Шана подконтрольные России сети аккаунтов в TikTok начали массово распространять сгенерированные ИИ видео в формате интервью.

В роликах фейковые паломники заявляют, что якобы планируют навсегда переехать в Украину. Также распространяются выдумки о "выплатах от украинского правительства в размере 200 тыс. грн", "специальных льготах" и намерениях "сделать Умань независимым образованием".

В ЦПД подчеркнули, что все эти утверждения являются дезинформацией. Массового переселения иностранцев в Умань нет - речь идет о ежегодном временном религиозном паломничестве, по завершении которого хасиды возвращаются в свои страны.

Также в Украине нет правительственных программ или денежных выплат, направленных на стимулирование переселения иностранных граждан.

По данным ЦПД, фейковые ролики распространяет сеть подконтрольных России аккаунтов, чтобы создать впечатление массовости и якобы привилегированного положения иностранцев.

"Главная цель врага - воспользоваться повышенным вниманием к событию, чтобы дестабилизировать украинское общество изнутри и искусственно спровоцировать антисемитские настроения", - отметили в Центре.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в этом году на празднование Рош га-Шана в Умань прибыли около 45 тысяч хасидов. Иудейский Новый год отмечали 11–13 сентября.

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