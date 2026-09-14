Росія поширює ШІ-фейки про виплати хасидам по 200 тис. грн та "незалежну Умань", - ЦПД

Росія розгорнула дезінформаційну кампанію навколо паломництва хасидів до Умані. У соцмережах поширюють створені штучним інтелектом ролики про нібито виплати паломникам по 200 тис. грн, спеціальні пільги та плани перетворити Умань на "незалежне утворення".

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, під час та після святкування Рош га-Шана підконтрольні Росії мережі акаунтів у TikTok почали масово поширювати згенеровані ШІ відео у форматі інтерв’ю.

У роликах фейкові паломники заявляють, що нібито планують назавжди переїхати до України. Також поширюються вигадки про "виплати від українського уряду в розмірі 200 тис. грн", "спеціальні пільги" та наміри "зробити Умань незалежним утворенням".

У ЦПД наголосили, що всі ці твердження є дезінформацією. Масового переселення іноземців до Умані немає – йдеться про щорічне тимчасове релігійне паломництво, після завершення якого хасиди повертаються до своїх країн.

Також в Україні немає урядових програм чи грошових виплат, спрямованих на стимулювання переселення іноземних громадян.

За даними ЦПД, фейкові ролики поширює мережа підконтрольних Росії акаунтів, щоб створити враження масовості та нібито привілейованого становища іноземців.

"Головна мета ворога – скористатися підвищеною увагою до події, щоб дестабілізувати українське суспільство зсередини та штучно спровокувати антисемітські настрої", – зазначили у Центрі.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, цього року на святкування Рош га-Шана до Умані прибули близько 45 тисяч хасидів. Юдейський Новий рік відзначали 11–13 вересня.

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