Всемирный банк предоставит Украине $841 млн на пенсионные выплаты под гарантии правительства Канады, - Корецкий

Украина получит 841 млн долларов от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Финансирование будет направлено на покрытие расходов государственного бюджета, связанных с пенсионными выплатами.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил глава правительства, финансирование будет предоставлено в рамках проекта PEACE in Ukraine.

"Они будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты. В условиях дефицита бюджета и разбалансировки государственных финансов это чрезвычайно важная и своевременная поддержка", - заявил Корецкий.

Таким образом, средства Всемирного банка позволят компенсировать часть уже предусмотренных бюджетом расходов на пенсионное обеспечение.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Украина извлекла уроки из прошлой зимы и в этом году значительно лучше подготовлена к российским атакам на энергетическую инфраструктуру.

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