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Новости
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Всемирный банк предоставит Украине $841 млн на пенсионные выплаты под гарантии правительства Канады, - Корецкий

Всемирный банк предоставит Украине $841 млн на пенсионные выплаты

Украина получит 841 млн долларов от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Финансирование будет направлено на покрытие расходов государственного бюджета, связанных с пенсионными выплатами.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил глава правительства, финансирование будет предоставлено в рамках проекта PEACE in Ukraine.

"Они будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты. В условиях дефицита бюджета и разбалансировки государственных финансов это чрезвычайно важная и своевременная поддержка", - заявил Корецкий.

Таким образом, средства Всемирного банка позволят компенсировать часть уже предусмотренных бюджетом расходов на пенсионное обеспечение.

  • Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Украина извлекла уроки из прошлой зимы и в этом году значительно лучше подготовлена к российским атакам на энергетическую инфраструктуру. 

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Автор: 

Всемирный Банк (452) Канада (2233) пенсия (2143) помощь (8691) Корецкий Сергей (103)
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Топ комментарии
+10
В пінсійном фонді не достатньо грошей для виплат суддям і прокурорам. Беремо грощі зараз для мафії, а наші діти будуть відавати.
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14.09.2026 15:15 Ответить
+4
Прокурорів і суддів ніззя обіжати
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14.09.2026 15:17 Ответить
+3
Станом на 1 липня 2026 року в Україні налічується 9 976 619 пенсіонерів (близько 9,98 млн осіб) за даними
В Україні нараховується близько 4 тисяч суддів у відставці та майже 6,9 тисячі прокурорів, які отримують пенсійні виплати.
Тобто пенсіонерів суддів і прокурорів разм 10 900, що дорівнює 0.001% від загальної кількості пенсіонерів.

Загальний затверджений бюджет пенсійного фонду України на 2026 рік становить 1 263,3 млрд гривень (або 1,26 трильйона грн).
Тобто річні витрати на пенсії прокурорам і суддям складають 0,05%від загального фонду. З них пенсії прокурорам-1,5 мільярдів на рік, суддям -4.2 мільярди на рік


https://nv.ua/ukr/ukraine/events/yaka-pensiya-u-prokuroriv-i-suddiv-v-ukrajini-2024-50463735.html

https://minfin.com.ua/ua/2026/07/22/178183650/
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14.09.2026 15:32 Ответить

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