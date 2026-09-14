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Світовий банк надасть Україні $841 млн на пенсійні виплати під гарантії уряду Канади, - Корецький

Світовий банк надасть Україні $841 млн на пенсійні виплати

Україна отримає $841 млн від Світового банку під гарантії уряду Канади. Фінансування спрямують на покриття видатків державного бюджету, пов’язаних із пенсійними виплатами.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив глава уряду, фінансування нададуть у межах проєкту PEACE in Ukraine.

"Вони будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати. В умовах дефіциту бюджету та розбалансування державних фінансів це надзвичайно важлива і своєчасна підтримка", – заявив Корецький.

Таким чином, кошти Світового банку дозволять компенсувати частину вже передбачених бюджетом витрат на пенсійне забезпечення.

  • Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україна засвоїла уроки минулої зими і цього року суттєво більш підготовлена до російських атак на енергетичну інфраструктуру. 

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Автор: 

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