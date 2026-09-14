Світовий банк надасть Україні $841 млн на пенсійні виплати під гарантії уряду Канади, - Корецький

Україна отримає $841 млн від Світового банку під гарантії уряду Канади. Фінансування спрямують на покриття видатків державного бюджету, пов’язаних із пенсійними виплатами.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив глава уряду, фінансування нададуть у межах проєкту PEACE in Ukraine.

"Вони будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати. В умовах дефіциту бюджету та розбалансування державних фінансів це надзвичайно важлива і своєчасна підтримка", – заявив Корецький.