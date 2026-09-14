Воздушное пространство Молдовы нарушили два беспилотника, - Минобороны страны

В течение суток в воздушное пространство Молдовы дважды произошло несанкционированное проникновение беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщили в Минобороны страны, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, первый дрон заметили в районе Паланки, второй пролетел вблизи села Чобручи в направлении Первомайска в Приднестровье.

В министерстве рассказали, что первый беспилотник вошел в воздушное пространство Молдовы в 10:33 со стороны села Маяки в Украине, пролетел около 500 метров вблизи Паланки и в 10:34 вернулся в воздушное пространство Украины. Дрон заметили молдавские и украинские пограничники.

Второй беспилотник заметили при пересечении молдавской границы в 11:09 - он вошел в воздушное пространство страны со стороны Украины вблизи села Чобручи и покинул его вблизи села Кучурган, улетев в направлении села Степовое в Украине.

Читайте: Беспилотник, задержавший вылет самолета Зеленского, оказался "Шахедом", - Минобороны Молдовы