Воздушное пространство Молдовы нарушили два беспилотника, - Минобороны страны
В течение суток в воздушное пространство Молдовы дважды произошло несанкционированное проникновение беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщили в Минобороны страны, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, первый дрон заметили в районе Паланки, второй пролетел вблизи села Чобручи в направлении Первомайска в Приднестровье.
В министерстве рассказали, что первый беспилотник вошел в воздушное пространство Молдовы в 10:33 со стороны села Маяки в Украине, пролетел около 500 метров вблизи Паланки и в 10:34 вернулся в воздушное пространство Украины. Дрон заметили молдавские и украинские пограничники.
Второй беспилотник заметили при пересечении молдавской границы в 11:09 - он вошел в воздушное пространство страны со стороны Украины вблизи села Чобручи и покинул его вблизи села Кучурган, улетев в направлении села Степовое в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль