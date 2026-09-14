Повітряний простір Молдови порушили два безпілотники, - Міноборони країни

Протягом доби повітряний простір Молдови двічі зазнав несанкціонованого проникнення безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомили у Міноборони країни, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, перший дрон помітили в районі Паланки, другий пролетів поблизу села Чобручі у напрямку Первомайська у Придністров'ї.

У міністерстві розповіли, що перший безпілотник увійшов у повітряний простір Молдови о 10:33 з боку села Маяки в Україні, пролетів близько 500 метрів поблизу Паланки та о 10:34 повернувся у повітряний простір України. Дрон помітили молдовські та українські прикордонники.

Другий безпілотник помітили під час перетину молдовського кордону об 11:09 - він увійшов у повітряний простір країни з боку України поблизу села Чобручі та залишив його поблизу села Кучурган, полетівши у напрямку села Степове в Україні.

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