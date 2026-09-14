В российских школах в 2,5 раза увеличили количество уроков по подготовке к войне
В России в 2,5 раза увеличили количество учебного времени, выделенного школьникам на начальную военную подготовку. Учеников будут учить, в частности, обращаться с оружием и беспилотниками, а также готовить к военной службе.
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на главу российского Минобразования Сергея Кравцова, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, с этого учебного года на начальную военную подготовку отведена половина курса "Основы безопасности и защиты Родины". За четыре года обучения — с 8-го по 11-й класс — школьники должны пройти 68 часов такой подготовки.
Ранее на военную подготовку отводилось 20% времени этого предмета. Таким образом, ее долю увеличили в 2,5 раза.
Согласно программе, российские школьники будут изучать основы национальной безопасности, строевую подготовку, военные уставы и дисциплину, гражданскую оборону, использование средств защиты и действия во время эвакуации.
Отдельно предусмотрена работа с беспилотными летательными аппаратами, учебные сборы и практические занятия по оказанию первой помощи.
В российском Минпросвещения прямо называли одной из задач курса формирование готовности школьников к военной службе и приобретение ими навыков, связанных с обороной государства.
Российские чиновники также предлагали распространить начальную военную подготовку на детей младшего возраста. В частности, депутат Госдумы Виктор Водолацкий призвал ввести ее уже с пятого класса, аргументируя это необходимостью готовить детей к возможному противостоянию с НАТО.
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