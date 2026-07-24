Кремль массово отказывает школьникам в поступлении в 10-е классы, чтобы пополнить заводы и армию, - СВР

В России все больше выпускников девятых классов сталкиваются с отказами в приеме в 10-е классы. По оценке Службы внешней разведки Украины, такая политика является частью стратегии Кремля, направленной на обеспечение оборонной промышленности дешевой рабочей силой и увеличение мобилизационного резерва для войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней разведки Украины, причиной такого подхода стал острый дефицит рабочей силы в российской экономике.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В разведке напомнили о заявлении министра труда РФ Антона Котякова, который сообщил, что в течение ближайших шести лет российской экономике понадобится около трех миллионов новых работников рабочих профессий, в частности операторов производственных установок и машин. Из-за нехватки кадров власти увеличивают набор в колледжи и техникумы и активно популяризируют рабочие специальности.

По данным СВР, для обеспечения такого набора в России фактически ограничивают возможность продолжить обучение в старшей школе. Родители и выпускники девятых классов сообщают о массовых отказах в зачислении в 10-е классы. Причем, как утверждают в разведке, отказы получают не только ученики с низкой успеваемостью, но и отличники и хорошисты, которым рекомендуют поступать в колледжи.

Подобные жалобы поступают из Чувашии, Приморского и Краснодарского краев, Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областей, Удмуртии и других регионов России. В качестве формальных оснований для отказов называют средний балл аттестата, результаты государственной итоговой аттестации или итоги конкурсного отбора в профильные классы.

Читайте: В России молодежь подталкивают на войну: образование становится недоступным, а льготы дают семьям погибших

В Службе внешней разведки отмечают, что образовательные стандарты, введенные российскими властями после начала полномасштабной войны против Украины, значительно затруднили поступление в старшую школу. Уже третий год подряд большинство девятиклассников после завершения базового образования поступают не в 10-е классы, а в колледжи и техникумы. В 2025 году этот показатель достиг почти двух третей выпускников – 62%.

Отдельно в исследовании обращают внимание на экономические факторы. Из-за ухудшения благосостояния населения получить высшее образование становится все сложнее. Конкуренция за бюджетные места в вузах усилилась после принятия законодательных изменений, которые предоставили участникам войны против Украины и их детям право на 10% всех бюджетных мест. Одновременно российские власти сократили количество платных мест на большинстве программ бакалавриата и специалитета.

По мнению СВР, административное давление на школьников преследует и другую цель. Обучение в колледжах существенно сужает возможности получить отсрочку от военной службы, что увеличивает количество потенциальных призывников для российской армии.

В разведке также напомнили слова директора ЦРУ Джона Ретклиффа, который ранее заявлял, что средняя продолжительность жизни российского солдата на отдельных участках фронта составляет 20–30 минут.

В Службе внешней разведки Украины считают, что таким образом Кремль использует систему образования как инструмент обеспечения одновременно двух стратегических потребностей — покрытия дефицита рабочей силы для промышленности и пополнения личного состава армии, ведущей войну против Украины.

Читайте также: Российская система образования все более идеологизирована и милитаризована, - британская разведка