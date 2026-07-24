Кремль масово відмовляє школярам у вступі до 10-х класів, щоб поповнити заводи і армію, - СЗР

У Росії дедалі більше випускників дев'ятих класів стикаються з відмовами у вступі до 10-х класів. За оцінкою Служби зовнішньої розвідки України, така політика є частиною стратегії Кремля, спрямованої на забезпечення оборонної промисловості дешевою робочою силою та збільшення мобілізаційного резерву для війни проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України, причиною такого підходу став гострий дефіцит працівників у російській економіці.

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У розвідці нагадали заяву міністра праці РФ Антона Котякова, який повідомив, що протягом найближчих шести років російській економіці знадобиться близько трьох мільйонів нових працівників робітничих професій, зокрема операторів виробничих установок і машин. Через нестачу кадрів влада збільшує набір до коледжів і технікумів та активно популяризує робітничі спеціальності.

За даними СЗР, для забезпечення такого набору в Росії фактично обмежують можливість продовжити навчання у старшій школі. Батьки та випускники дев'ятих класів повідомляють про масові відмови у зарахуванні до 10-х класів. Причому, як стверджують у розвідці, відмови отримують не лише учні з низькою успішністю, а й відмінники та хорошисти, яким рекомендують вступати до коледжів.

Подібні скарги надходять із Чувашії, Приморського та Краснодарського країв, Іркутської, Новосибірської та Кемеровської областей, Удмуртії та інших регіонів Росії. Формальними підставами для відмов називають середній бал атестата, результати державної підсумкової атестації або підсумки конкурсного відбору до профільних класів.

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У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що освітні стандарти, запроваджені російською владою після початку повномасштабної війни проти України, значно ускладнили вступ до старшої школи. Уже третій рік поспіль більшість дев'ятикласників після завершення базової освіти вступають не до 10-х класів, а до коледжів і технікумів. У 2025 році цей показник сягнув майже двох третин випускників – 62%.

Окремо в розвідці звертають увагу на економічні чинники. Через погіршення добробуту населення здобути вищу освіту стає дедалі складніше. Конкуренція за бюджетні місця у вишах посилилася після ухвалення законодавчих змін, які надали учасникам війни проти України та їхнім дітям право на 10% усіх бюджетних місць. Одночасно російська влада скоротила кількість платних місць на більшості програм бакалаврату та спеціалітету.

На думку СЗР, адміністративний тиск на школярів має й іншу мету. Навчання у коледжах суттєво звужує можливості отримати відстрочку від військової служби, що збільшує кількість потенційних призовників для російської армії.

У розвідці також нагадали слова директора ЦРУ Джона Реткліффа, який раніше заявляв, що середня тривалість життя російського солдата на окремих ділянках фронту становить 20–30 хвилин.

У Службі зовнішньої розвідки України вважають, що таким чином Кремль використовує систему освіти як інструмент забезпечення одночасно двох стратегічних потреб – покриття дефіциту робочої сили для промисловості та поповнення особового складу армії, яка веде війну проти України.

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