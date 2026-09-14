У російських школах у 2,5 раза збільшили кількість уроків з підготовки до війни

У Росії у 2,5 раза збільшили кількість навчального часу, відведеного школярам на початкову військову підготовку. Учнів навчатимуть, зокрема, поводитися зі зброєю та безпілотниками, а також готуватимуть до військової служби.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на главу російського Мінпросвіти Сергія Кравцова, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, з цього навчального року на початкову військову підготовку відведено половину курсу "Основи безпеки та захисту Батьківщини". За чотири роки навчання – з 8-го до 11-го класу – школярі мають пройти 68 годин такої підготовки.

Раніше військовій підготовці відводили 20% часу цього предмета. Таким чином, її частку збільшили у 2,5 раза.

За програмою російські школярі вивчатимуть основи національної безпеки, стройову підготовку, військові статути та дисципліну, цивільну оборону, використання засобів захисту та дії під час евакуації.

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Окремо передбачено роботу з безпілотними літальними апаратами, навчальні збори та практичні заняття з першої допомоги.

У російському Мінпросвіти прямо називали одним із завдань курсу формування готовності школярів до військової служби та отримання ними навичок, пов’язаних з обороною держави.

Російські посадовці також пропонували поширити початкову військову підготовку на молодших дітей. Зокрема, депутат Держдуми Віктор Водолацький закликав запровадити її вже з п’ятого класу, аргументуючи це необхідністю готувати дітей до можливого протистояння з НАТО.

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