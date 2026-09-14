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Новости Минута молчания
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В Киеве с 15 сентября светофоры будут переключаться на красный на время минуты молчания, - КГГА

В Киеве с 15 сентября светофоры будут останавливать движение во время минуты молчания

С 15 сентября в Киеве во время общенациональной минуты молчания на отдельных участках одновременно будет включаться красный сигнал светофоров для автомобилей, пешеходов и велосипедистов. Новый режим сначала заработает на 18 светофорных объектах в центре столицы.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, ежедневно в 9:00 светофоры на определенных участках будут одновременно переключаться на красный сигнал. Через систему оповещения будут сообщать о начале общенациональной минуты молчания и отсчете ее продолжительности.

В 9:01 светофоры вернутся к обычному режиму работы.

На первом этапе нововведение будет действовать на площади Украинских Героев, Европейской площади, бульваре Тараса Шевченко, Бессарабском проезде, а также на улицах Крещатик, Бассейной, Большой Васильковской, Евгения Чикаленко, Владимирской и Прорезной.

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В дальнейшем такой режим планируется распространить на другие районы Киева с учетом технических возможностей.

Во время минуты молчания также будет останавливаться наземный общественный транспорт.

В то же время ограничения не будут действовать во время воздушной тревоги. Они также не будут касаться спецтранспорта, выполняющего неотложные задачи с включенными световыми и звуковыми сигналами.

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Автор: 

КГГА (3067) Киев (27432)
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Топ комментарии
+5
Це до вшанування пам яті полеглих не має жодного відношення. Але це однозначно є дресуванням з точки зору психології мас. Здобули
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14.09.2026 17:58 Ответить
+4
На мою думку, всього хвилина мовчання на добу- це зневага пам'яті Героїв. Хвилина мовчання має бути щогодини і законодавчо треба зобов'язати всіх ставати на коліна. А карою за невиконання має бути арешт і мінімум 5 років в'язниці, а не смішний штраф. Людей уже зараз потрібно привчати до правильних вчинків, тоді і по закінченню війни, коли нарешті будуть вибори, вони проголосують правильно.
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14.09.2026 17:48 Ответить
+2
Мало в Київі ДТП? хочуть більше?..
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14.09.2026 17:44 Ответить

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