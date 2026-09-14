В Киеве с 15 сентября светофоры будут переключаться на красный на время минуты молчания, - КГГА

С 15 сентября в Киеве во время общенациональной минуты молчания на отдельных участках одновременно будет включаться красный сигнал светофоров для автомобилей, пешеходов и велосипедистов. Новый режим сначала заработает на 18 светофорных объектах в центре столицы.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, ежедневно в 9:00 светофоры на определенных участках будут одновременно переключаться на красный сигнал. Через систему оповещения будут сообщать о начале общенациональной минуты молчания и отсчете ее продолжительности.

В 9:01 светофоры вернутся к обычному режиму работы.

На первом этапе нововведение будет действовать на площади Украинских Героев, Европейской площади, бульваре Тараса Шевченко, Бессарабском проезде, а также на улицах Крещатик, Бассейной, Большой Васильковской, Евгения Чикаленко, Владимирской и Прорезной.

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В дальнейшем такой режим планируется распространить на другие районы Киева с учетом технических возможностей.

Во время минуты молчания также будет останавливаться наземный общественный транспорт.

В то же время ограничения не будут действовать во время воздушной тревоги. Они также не будут касаться спецтранспорта, выполняющего неотложные задачи с включенными световыми и звуковыми сигналами.

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