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Новини Хвилина мовчання
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У Києві з 15 вересня світлофори вмикатимуть червоний на час хвилини мовчання, - КМДА

У Києві з 15 вересня світлофори зупинятимуть рух під час хвилини мовчання

Із 15 вересня у Києві під час загальнонаціональної хвилини мовчання на окремих ділянках одночасно вмикатимуть червоний сигнал світлофорів для автомобілів, пішоходів та велосипедистів. Новий режим спочатку запрацює на 18 світлофорних об’єктах у центрі столиці.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, щодня о 9:00 світлофори на визначених ділянках одночасно перемикатимуться на червоний сигнал. Через систему оповіщення повідомлятимуть про початок загальнонаціональної хвилини мовчання та відлік її тривалості.

О 9:01 світлофори повертатимуться до звичайного режиму роботи.

На першому етапі нововведення діятиме на площі Українських Героїв, Європейській площі, бульварі Тараса Шевченка, Бессарабському проїзді, а також на вулицях Хрещатик, Басейній, Великій Васильківській, Євгена Чикаленка, Володимирській та Прорізній.

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Надалі такий режим планують поширювати на інші ділянки Києва з урахуванням технічних можливостей.

Під час хвилини мовчання також зупинятиметься наземний громадський транспорт.

Водночас обмеження не діятимуть під час повітряної тривоги. Вони також не стосуватимуться спецтранспорту, який виконує невідкладні завдання з увімкненими світловими та звуковими сигналами.

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Автор: 

КМДА (1626) Київ (17026)
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Топ коментарі
+14
Це до вшанування пам яті полеглих не має жодного відношення. Але це однозначно є дресуванням з точки зору психології мас. Здобули
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14.09.2026 17:58 Відповісти
+6
Мало в Київі ДТП? хочуть більше?..
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14.09.2026 17:44 Відповісти
+6
На мою думку, всього хвилина мовчання на добу- це зневага пам'яті Героїв. Хвилина мовчання має бути щогодини і законодавчо треба зобов'язати всіх ставати на коліна. А карою за невиконання має бути арешт і мінімум 5 років в'язниці, а не смішний штраф. Людей уже зараз потрібно привчати до правильних вчинків, тоді і по закінченню війни, коли нарешті будуть вибори, вони проголосують правильно.
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14.09.2026 17:48 Відповісти

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