У Києві з 15 вересня світлофори вмикатимуть червоний на час хвилини мовчання, - КМДА

Із 15 вересня у Києві під час загальнонаціональної хвилини мовчання на окремих ділянках одночасно вмикатимуть червоний сигнал світлофорів для автомобілів, пішоходів та велосипедистів. Новий режим спочатку запрацює на 18 світлофорних об’єктах у центрі столиці.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, щодня о 9:00 світлофори на визначених ділянках одночасно перемикатимуться на червоний сигнал. Через систему оповіщення повідомлятимуть про початок загальнонаціональної хвилини мовчання та відлік її тривалості.

О 9:01 світлофори повертатимуться до звичайного режиму роботи.

На першому етапі нововведення діятиме на площі Українських Героїв, Європейській площі, бульварі Тараса Шевченка, Бессарабському проїзді, а також на вулицях Хрещатик, Басейній, Великій Васильківській, Євгена Чикаленка, Володимирській та Прорізній.

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Надалі такий режим планують поширювати на інші ділянки Києва з урахуванням технічних можливостей.

Під час хвилини мовчання також зупинятиметься наземний громадський транспорт.

Водночас обмеження не діятимуть під час повітряної тривоги. Вони також не стосуватимуться спецтранспорту, який виконує невідкладні завдання з увімкненими світловими та звуковими сигналами.

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