В Умани в лесополосе нашли тело 44-летнего иностранца: полиция устанавливает причину смерти
В Умани Черкасской области в лесополосе обнаружили тело 44-летнего мужчины. Правоохранители установили его личность и выясняют причину смерти.
Как пеедает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Черкасской области от 14 сентября.
Тело мужчины нашли на улице Коцюбинского
Сообщение о погибшем поступило в Уманское районное управление полиции 12 сентября около 12:00. Тело нашли в лесополосе на улице Коцюбинского, напротив одного из домов.
По предварительным данным, внешних признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили. Личность погибшего уже установлена.
В полиции сообщили, что мужчина проживал в Лондоне и 10 августа 2026 года въехал в Украину.
Мужчина часто приходил в лесополосу, чтобы помолиться
Правоохранители установили людей, с которыми мужчина общался в Умани. По словам знакомых, у него не было постоянного жилья, он мало общался с другими людьми и в основном был один.
Также они рассказали, что мужчина неоднократно приходил в эту лесополосу, чтобы помолиться.
"В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причину смерти. Назначены необходимые экспертизы", – отметили правоохранители.
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