В Умані у лісосмузі знайшли тіло 44-річного іноземця: поліція встановлює причину смерті
В Умані Черкаської області у лісосмузі виявили тіло 44-річного чоловіка. Правоохоронці встановили його особу та з’ясовують причину смерті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні поліції Черкаської області від 14 вересня.
Тіло чоловіка знайшли на вулиці Коцюбинського
Повідомлення про загиблого надійшло до Уманського районного управління поліції 12 вересня близько 12:00. Тіло знайшли у лісосмузі на вулиці Коцюбинського, навпроти одного з будинків.
За попередніми даними, зовнішніх ознак насильницької смерті правоохоронці не виявили. Особу загиблого вже встановили.
У поліції повідомили, що чоловік проживав у Лондоні та 10 серпня 2026 року в’їхав в Україну.
Чоловік часто приходив до лісосмуги помолитися
Правоохоронці встановили людей, з якими чоловік спілкувався в Умані. За словами знайомих, він не мав постійного житла, мало контактував з іншими людьми та здебільшого був сам.
Також вони розповіли, що чоловік неодноразово приходив до цієї лісосмуги, щоб помолитися.
"Наразі поліція встановлює усі обставини та причину смерті. Призначено необхідні експертизи", – зазначили правоохоронці.
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