Атака дронов на Киев: количество пострадавших выросло до 8. Один из БПЛА упал на АЗС (обновлено)
В Киеве утром 15 сентября объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотников. В столице работает противовоздушная оборона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГВА.
В 07:50 в столице была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.
Жителей Киева призвали пройти в ближайшие укрытия и оставаться там во время воздушной тревоги.
В 08:14 КГВА сообщила, что в Киеве действуют силы ПВО.
В Соломенском районе зафиксировали попадание
По предварительной информации, в Соломенском районе зафиксировано попадание беспилотника на территории нежилой застройки, сообщил мэр Виталий Кличко.
Экстренные службы направляются на место. Информация о возможных пострадавших и последствиях атаки уточняется.
БПЛА упал на АЗС в Голосеевском районе
В Голосеевском районе Киева зафиксировали падение БПЛА на территории АЗС, сообщили в КГВА.
Экстренные службы направляются на место происшествия.
В Голосеевском районе стало известно об одном пострадавшем.
В настоящее время количество пострадавших в результате сегодняшней вражеской атаки возросло до 2 человек.
В 8:44 объявлено об отбое воздушной тревоги.
Пострадавшие
По состоянию на 9 утра в столице уже четверо пострадавших в результате российских атак 15 сентября, сообщил Кличко.
"Все находятся в стационарах городских больниц. Двое раненых – в тяжелом состоянии", – отметил городской голова.
По состоянию на 09:10 количество пострадавших увеличилось до 6 человек.
В 9:55 Кличко сообщил о росте числа пострадавших.
"Уже семь пострадавших в столице. Все находятся в стационарах городских больниц. Двое раненых - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль