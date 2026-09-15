Атака дронов на Киев: количество пострадавших выросло до 8. Один из БПЛА упал на АЗС (обновлено)

В Киеве утром 15 сентября объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотников. В столице работает противовоздушная оборона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГВА.

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В 07:50 в столице была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.

Жителей Киева призвали пройти в ближайшие укрытия и оставаться там во время воздушной тревоги.

В 08:14 КГВА сообщила, что в Киеве действуют силы ПВО.

В Соломенском районе зафиксировали попадание

По предварительной информации, в Соломенском районе зафиксировано попадание беспилотника на территории нежилой застройки, сообщил мэр Виталий Кличко.

Экстренные службы направляются на место. Информация о возможных пострадавших и последствиях атаки уточняется.

БПЛА упал на АЗС в Голосеевском районе

В Голосеевском районе Киева зафиксировали падение БПЛА на территории АЗС, сообщили в КГВА.

Экстренные службы направляются на место происшествия.

В Голосеевском районе стало известно об одном пострадавшем.

В настоящее время количество пострадавших в результате сегодняшней вражеской атаки возросло до 2 человек.

В 8:44 объявлено об отбое воздушной тревоги.

Пострадавшие

По состоянию на 9 утра в столице уже четверо пострадавших в результате российских атак 15 сентября, сообщил Кличко.

"Все находятся в стационарах городских больниц. Двое раненых – в тяжелом состоянии", – отметил городской голова.

По состоянию на 09:10 количество пострадавших увеличилось до 6 человек.

В 9:55 Кличко сообщил о росте числа пострадавших.

"Уже семь пострадавших в столице. Все находятся в стационарах городских больниц. Двое раненых - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

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