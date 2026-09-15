Атака дронів на Київ: кількість постраждалих зросла до 8. Один із БпЛА впав на АЗС (оновлено)

У Києві вранці 15 вересня оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. У столиці працює протиповітряна оборона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМВА.

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О 07:50 у столиці було оголошено повітряної тривоги через загрозу БпЛА.

Мешканців Києва закликали пройти до найближчих укриттів та залишатися там під час повітряної тривоги.

О 08:14 КМВА повідомила, що в Києві працюють сили ППО.

У Солом’янському районі зафіксували влучання

За попередньою інформацією, у Солом’янському районі зафіксували влучання безпілотника на території нежитлової забудови, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Екстрені служби прямують на місце. Інформація про можливих постраждалих та наслідки атаки уточнюється.

БпЛА впав на АЗС у Голосіївському районі

У Голосіївському районі Києва зафіксували падіння БпЛА на території АЗС, повідомили у КМВА.

Екстрені служби прямують на місце події.

У Голосіївському районі стало відомо про 1 постраждалого.

Наразі кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки зросла до 2 осіб.

О 8:44 оголошено про відбій повітряної тривоги.

Постраждалі

Станом на 9 ранку у столиці вже четверо постраждалих внаслідок російських атак 15 вересня, повідомив Кличко.

"Всі перебувають в стаціонарах міських лікарень. Двоє поранених - у тяжкому стані", - зазначив міський голова.

Станом на 09:10 кількість постраждалих збільшилася до 6 осіб.

О 9:55 Кличко повідомив про зростання кількості постраждалих.

"Уже семеро постраждалих у столиці. Всі наразі перебувають в стаціонарах міських лікарень. Двоє поранених - у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.

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