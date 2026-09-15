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Новости Санкции ЕС против России
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Люксембург будет требовать снять санкции с Фридмана, если ЕС исключит Усманова, - FT

Люксембург связал санкции в отношении Фридмана с решением по Усманову

Люксембург может потребовать исключить российского олигарха Михаила Фридмана из санкционного списка ЕС, если Франции и Словакии удастся добиться снятия санкций с Алишера Усманова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на два источника.

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Во время последнего обсуждения продления персональных санкций ЕС против России Люксембург поддержал их сохранение.

В то же время, по словам собеседников издания, представители страны дали понять, что в случае исключения Усманова из санкционного списка Люксембург будет требовать аналогичного решения в отношении Фридмана.

Таким образом, потенциальное ослабление санкций в отношении одного из российских олигархов может повлечь за собой новые требования в отношении других лиц, которые остаются под ограничениями ЕС.

Что этому предшествовало?

Европейский Союз продлил санкции против России лишь на семь дней вместо традиционных шести месяцев. Новый срок действия ограничений истекает в полночь 22 сентября.

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Автор: 

россия (89546) санкции (12559) Люксембург (128)
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Топ комментарии
+3
це ж скільки треба було занести, щоб купити ТРИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ держави, починаючи з карлика Люксембургу (хоч у нього грошей дівати немає куди) до суперваговика Франції.

що вони занесли ?
озвучте вже нарешті !

.
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15.09.2026 12:53 Ответить
+2
Та давно уже началось. Начинается обычно со спорта и всякой херни на которую мало кто обращает внимание.
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15.09.2026 12:43 Ответить
+2
Взагалі без жартів, я колись сам про себе і думав, що довга війна то погано ще й тим, що з часом багато хто забуває причин та наслідки, ще й викривляється саме сприйняття у сторонніх цих подій між умовно двома країнами. А ще через пару років росія взагалі буде сприйматися як жертва.
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15.09.2026 12:50 Ответить

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