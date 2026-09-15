Люксембург будет требовать снять санкции с Фридмана, если ЕС исключит Усманова, - FT
Люксембург может потребовать исключить российского олигарха Михаила Фридмана из санкционного списка ЕС, если Франции и Словакии удастся добиться снятия санкций с Алишера Усманова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на два источника.
Во время последнего обсуждения продления персональных санкций ЕС против России Люксембург поддержал их сохранение.
В то же время, по словам собеседников издания, представители страны дали понять, что в случае исключения Усманова из санкционного списка Люксембург будет требовать аналогичного решения в отношении Фридмана.
Таким образом, потенциальное ослабление санкций в отношении одного из российских олигархов может повлечь за собой новые требования в отношении других лиц, которые остаются под ограничениями ЕС.
Что этому предшествовало?
Европейский Союз продлил санкции против России лишь на семь дней вместо традиционных шести месяцев. Новый срок действия ограничений истекает в полночь 22 сентября.
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