Люксембург вимагатиме зняти санкції з Фрідмана, якщо ЄС виключить Усманова, - FT

Люксембург може вимагати виключити російського олігарха Михайла Фрідмана із санкційного списку ЄС, якщо Франції та Словаччині вдасться домогтися зняття санкцій з Алішера Усманова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times із посиланням на два джерела.

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Під час останнього обговорення продовження персональних санкцій ЄС проти Росії Люксембург підтримав їх збереження.

Водночас, за словами співрозмовників видання, представники країни дали зрозуміти, що в разі виключення Усманова із санкційного списку Люксембург вимагатиме аналогічного рішення щодо Фрідмана.

Таким чином, потенційне послаблення санкцій щодо одного з російських олігархів може спричинити нові вимоги щодо інших осіб, які залишаються під обмеженнями ЄС.

Що передувало?

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії лише на сім днів замість традиційних шести місяців. Новий термін дії обмежень спливає опівночі 22 вересня.

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